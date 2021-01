Rodrigo Maciel vence a disputa e é o novo presidente da Câmara de Gurupi

A chapa Amor por Gurupi venceu por 8 a 7 a chapa Agora é a Hora. Pela primeira vez na história de Gurupi o Paço Municipal não consegue êxito em eleger um presidente da Câmara da base aliada.

por Régis Caio

Rodrigo Maciel (PSL) é o novo presidente da Câmara Municipal de Gurupi para o biênio 2021/2022. A eleição ocorreu na noite desta terça-feira (05) no plenário do Poder Legislativo. A Chapa Amor por Gurupi, encabeçada por Maciel derrotou a chapa Agora é a Hora, liderada pelo vereador Jair Souza (PROS).

Com isto, o novo presidente juntamente com seu grupo de vereadores entram para a história da política gurupiense ao derrotar pela primeira vez uma chapa que teve apoio do Governo Municipal e Estadual. “Mostramos para a sociedade que há um jeito novo de se fazer política, uma política voltada para os interesses do povo e mostramos o que os eleitores de Gurupi querem, que é a renovação”, disse o presidente.

Confira a entrevista

A eleição foi presidida pelo presidente interino, Davi Abrantes (PDT) e um fato que chamou a atenção foi a comunidade indo até a Casa de Leis para acompanhar de perto a apuração. A sessão chegou a ser suspensa por dois minutos, devido uma caneta ter estourado. No final, Rodrigo Maciel venceu por 8 a 7.

O grupo também havia vencido a votação anterior, que acabou sendo invalidada pela Justiça por ter sido realizada após a sessão ser suspensa pelo presidente interino.

A polêmica na Câmara de Gurupi começou durante posse dos parlamentares e da prefeita eleita, no dia 1º de janeiro. A votação da mesa diretora deveria acontecer no plenário da casa de leis, mas uma falta de energia fez o presidente interino suspender a sessão.

Veja o momento da Apuração

Após ser empossado, Rodrigo conduziu os trabalhos finais da sessão ao lado do seu vice-presidente, o vereador Zezinho da Lafiche (Avante). Ainda nesta semana o novo presidente vai estar avaliando o cenário do Poder Legislativo e anunciar seus projetos. “Vamos trabalhar muito, fazendo com que a Câmara esteja mais perto da população”, destacou Maciel.

Nova Mesa diretora

PRESIDENTE: Ver. Rodrigo Meneses Maciel – PSL

VICE-PRESIDENTE: Ver. José Pereira da Silva – AVANTE

1ª SECRETÁRIA: Marilis Fernandes Barros Chaves – PP

2º SECRETÁRIO: Rodrigo Ferreira de Oliveira – PODEMOS

1º SUPLENTE: Colemar Pereira da Silva – PODEMOS

2º SUPLENTE: Matheus Monteiro da Silva – CIDADANIA

Fazem parte ainda do grupo os vereadores César da Farmácia (DEM) e Valdônio Rodrigues (PSB).