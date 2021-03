Share on Twitter

Segundo o vereador, foi solicitado por meio de ofício para a Prefeita Josi Nunes e ao Secretário Municipal da Saúde, a realização de um Projeto de Lei para ser encaminhado a Câmara Municipal a autorização de compra de vacinas contra o covid-19.

Por Régis Caio

Dia 23 de fevereiro o STF julgou favorável para compra de vacinas pelos Estados e Municípios, mediante aprovação de lei.

“Nesse ofício indicamos para que no projeto venha a proposta de participação nos consórcios de estados e municípios para facilitar a compra. Por fim, após esse procedimento de autorização que seja comprado 10 mil doses de forma emergencial para diminuir gradativamente os casos e as internações e assim para que seja realizado um plano de controle com maior tempo e evitar o colapso na nossa saúde”, relatou o Presidente Rodrigo Maciel.