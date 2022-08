Por Wesley Silas

De família pioneira de Gurupi, Rodrigo Maciel, foi o segundo vereador mais votado nas eleições de 2020 e em seu primeiro mandato como vereador, foi eleito o presidente mais jovem da Câmara Municipal de Gurupi. Rodrigo é advogado, pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil, além de ser especialista em Direito do Trabalho.

Suas ações ganharam destaque nacional na União dos Veadores do Brasil (UVB), sendo considerado um dos 30 melhores vereadores do país, com o Projeto Social “Gabinete até você”. Pois ele sabe da importância de levar o gabinete para as ruas, próximo da população.

Apoio da Igreja Adventista do Tocantins

Em suas falas ele sempre faz questão lembrar, com orgulho, que cresceu indo para a igreja e vendo seus avós sempre atuantes nos cultos o que fez ele ter um carinho e um respeito pelas causas religiosas. O Clube de Desbravadores tem sido alvo de constante atenção e apoio na estruturação e realização de eventos dos clubes de Gurupi, pois ele sabe da importância dos desbravadores para a sociedade. Segundo Rodrigo, pela primeira vez a Igreja Adventista, na qual ele congrega, pela primeira vez está envolvida na eleição por confiar em sua lealdade e compromisso cristão.

“Desde o início de seu mandato o Vereador Rodrigo tem dado prioridade às demandas da igreja adventista. Pela primeira vez um político olhou para as nossas demandas, com respeito as nossas causas. O Rodrigo tem feito frente com nossos jovens, sempre participativo e colaborativo com as ações dos aventureiros e desbravadores, de uma maneira que nós podemos ampliar a nossa forma de acolher mais nossa juventude e ajudar o nosso estado socialmente.”, avalia o pastor da Igreja Adventista de Araguaína, Wanderson Vieira.

Responsabilidade com a coisa pública e valorização dos servidores

Em um ano e meio, como presidente da Câmara Municipal, Rodrigo implantou e pagou de imediato o PCCR dos servidores (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração), além de implantar a Concessão das Datas Bases de 2021 e 2022; reajustou o Ticket Alimentação dos servidores da câmara, gerando um aumento de 20%, melhorando assim, a qualidade de vida dessas pessoas.

Rodrigo reduziu o valor contratual da obra de construção do prédio da Câmara Municipal, fazendo com que esse sonho se tornasse realidade, além disso, ele luta, dia a dia, para ainda em 2022, possa fazer a entrega da obra, considerada a mais bela sede própria do Legislativo municipal do Tocantins.