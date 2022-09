Share on Twitter

Por Wesley Silas

Na manhã da terça-feira, 20, em um hotel de Gurupi, Maciel se comprometeu apoiar a candidatura de Carlos Amastha (PSB) durante uma reunião com os empresários e coordenadores de campanha de Amstha, Marco Túlio Stival e João Victor Stival.

Logo após, o empresário Oswaldo Stival comentou sobre a presença de Rodrigo Maciel no palanque de Amastha na região Sul do Tocantins.

“Com intuito de trazer desenvolvimento a nossa região sul, valorizar as lideranças políticas que surgem e compor um grupo em prol da representatividade que nossa região precisa e merece. São por essas e por mais razões que unimos o grupo Amastha/Stival com Rodrigo Maciel. Quero agradecer o apoio e dizer que essa vinda do Candidato a Deputado Federal Rodrigo Maciel para engrandecer ainda mais a nossa campanha!”, disse Stival Júnior.

Após o encontro que aconteceu na terça-feira, 21, Rodrigo Maciel garantiu que permaneceria apoiando a candidatura do governador Wanderlei Barbosa.

“Nosso objetivo é a valorização da região sul e de todo estado do Tocantins. Oswaldo Stival é uma das grandes referencias da nossa região e, como disse Stival, o projeto dos dois é alternar o mandato de senador e assim fortalecendo ainda mais a região sul em grandes pautas e demandas que encontram-se suprimidas como a consolidação da TO-500” disse Rodrigo Maciel.