A União dos Vereadores do Estado do Tocantins (UVET) terá o vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Rodrigo Maciel (PSL) como diretor para representar os parlamentares do toda região sul do estado.

Por Régis Caio

A decisão foi tomada por meio de uma portaria publicada pelo presidente da UVET, o vereador Terciliano Gomes. O Presidente da Câmara de Gurupi será responsável por direcionar e receber as demandas dos vereadores do sul do Tocantins em prol do fortalecimento da União.