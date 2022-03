Share on Twitter

Share on Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi informou que é pré-candidato a uma das cadeiras da Assembleia Legislativa nas eleições deste ano e nesta semana vai decidir o partido em que estará filiando.

por Régis Caio

O vereador disse que tem recebido propostas de alguns partidos como PSD e PSB, mas que está quase acertado com o PSB, presidido no estado por Carlos Amastha, que não terá em seu quadros candidatos com mandatos na Assembleia e nem na Câmara Federal.

Rodrigo informou ainda que poderá ter o apoio de pelo menos três vereadores de Gurupi que buscam a representatividade local na legislativo tocantinense.