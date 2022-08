Por Redação

O Candidato a Deputado Federal, Vereador Rodrigo Maciel, assumiu nesta terça-feira a presidência do União Brasil em Gurupi.

De acordo com ele, o convite foi feito pela presidente estadual e candidata ao senado, professora Dorinha.

“Assumi o compromisso de fazer sempre o melhor para nossa região, agradeço imensamente a amizade e confiança da nossa senadora Dorinha, que vem desempenhando um belíssimo trabalho à frente do União Brasil no Estado. Tenho a convicção que a Dorinha fará o melhor pelo Tocantins no Senado.”