Muito emocionado, o exdependente químico Ricardo Ribeirinha, relatou no seu Instagram a conquista da aprovação do PL 31. Como poucos, ele conhece o problema do vício vivido em sua trajetória de vida. Em suas palestras ele faz questão de contar suas experiências de vida como filho de uma prostituta, abandonado meses depois de nascer e iniciou o envolvimento com drogas na sua infância, o que levou a se envolver no tráfico e acabou sendo preso, mas conseguiu superar e se tornou conhecido a nível nacional com destaque em programas como Fantástico, Profissão Repórter e Jornal Nacional, da Rede Globo. Ele também já percorreu 22 países em 5 continentes para contar sua trajetória, narrada também em um documentário para as televisões públicas da Europa.

Ribeirinha é autor do best-seller “Viver de Cara Limpa, Uma Escolha, um livro que conta com atividades educacionais, com a proposta de combater o consumo de entorpecentes ilícitos, como maconha e cocaína, e lícitos, como álcool e cigarro, por crianças, adolescentes e jovens com viés voltado ao resgate da relação familiar por meio de políticas públicas eficazes voltas à prevenção consciente.

Sobre o PL 31

O PL 31 destina R$ 79 milhões para o Ministério da Cidadania, para regularização dos atendimentos da Ouvidoria-Geral; compra de kits de coleta de amostras para conduzir as operações de controle de dopagem, a gestão de resultados, as investigações e outras atividades referentes à antidopagem; custeio de despesas para redução da demanda de drogas, relacionadas à manutenção dos serviços de acolhimento de dependentes químicos em 481 comunidades terapêuticas contratadas para 10.601 vagas, evitando a interrupção dos serviços vigentes que atendem anualmente, aproximadamente, 27.500 pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas.