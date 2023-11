Ricardo Ayres lança pré-candidatura a prefeito de Palmas para 2024

da redação

O deputado federal Ricardo Ayres, presidente do diretório metropolitano do partido Republicanos em Palmas, lançou nesta segunda-feira (13), sua pré-candidatura a prefeito da cidade, em evento fechado à imprensa, num hotel da capital. O slogan da pré-campanha é “Vamos Palmas – Inovar, Conectar e Cuidar”.

O pré-candidato já apresentou sua plataforma de governo, além de várias propostas, salientando que elas podem ser modificadas após as plenárias com a população. Disse ainda que seu objetivo é viabilizar sua candidatura e ganhar musculatura até a data das convenções partidárias. Sobre os possíveis adversários, pontuou que está disposto a conversar com todos, visando composições no primeiro ou no segundo turno e que não tem inimigos, apenas adversários políticos momentâneos.