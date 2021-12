Por Wesley Silas

Na reunião, o deputado manifestou a intenção de deixar a agremiação partidária. Elogiado pela atuação no partido, Ayres informou que ainda estuda o cenário e analisa propostas sobre a sigla na qual irá ingressar.

A decisão de Ayres acontece em meio aos desafios partidários nas próximas eleições gerais que serão as primeiras com a proibição para formação das coligações proporcionais e as siglas terão que disputar de forma isolada as vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, necessitando assim a formação de chapas competitivas com novos filiados “bons de votos” para cumprir a regra que impõe dificuldades aos partidos políticos e candidatos.

Filiado no Partido Socialista Brasileiro – PSB desde 2013, Ayres destacou que, mesmo deixando a sigla, a amizade e o carinho com o grupo é grande e se manterá. Questionado em qual partido irá se filiar e as tratativas partidárias, o parlamentar disse que o momento é de se trabalhar pela organização política e administrativa do Tocantins que é a prioridade atual.

“Estou pronto para ajudar a construir um Tocantins melhor. Temos demandas de grande relevância para os tocantinenses na Assembleia Legislativa e não vou me abster desse trabalho. A questão partidária será tratada com calma e responsabilidade, no momento oportuno”, pontuou.

Carlos Amastha, presidente regional do PSB, ressaltou que Ricardo Ayres sempre foi um bom amigo e um excelente companheiro e que este é apenas um “até logo”. O ex-prefeito de Palmas também lembrou que Ayres, em um gesto de companheirismo partidário, abriu espaço para que o então suplente da sigla, Alan Barbeiro, assumisse a cadeira na Assembleia Legislativa. “Ayres veio ser secretário de Regularização Fundiária e de Habitação e me ajudou a fazer uma revolução na regularização fundiária na cidade e que virou, sem dúvidas, um modelo para todo o Tocantins e que hoje está sendo seguido por muitos outros”, disse Amastha.

Filiado no Partido Socialista Brasileiro – PSB desde 2013, Ayres destacou que, mesmo deixando a sigla, a amizade e o carinho com o grupo é grande e se manterá. Questionado em qual partido irá se filiar e as tratativas partidárias, o parlamentar disse que o momento é de se trabalhar pela organização política e administrativa do Tocantins que é a prioridade atual. “Estou pronto para ajudar a construir um Tocantins melhor. Temos demandas de grande relevância para os tocantinenses na Assembleia Legislativa e não vou me abster desse trabalho. A questão partidária será tratada com calma e responsabilidade, no momento oportuno”, pontuou.

Carlos Amastha, presidente regional do PSB, ressaltou que Ricardo Ayres sempre foi um bom amigo e um excelente companheiro e que este é apenas um “até logo”. O ex-prefeito de Palmas também lembrou que Ayres, em um gesto de companheirismo partidário, abriu espaço para que o então suplente da sigla, Alan Barbeiro, assumisse a cadeira na Assembleia Legislativa. “Ayres veio ser secretário de Regularização Fundiária e de Habitação e me ajudou a fazer uma revolução na regularização fundiária na cidade e que virou, sem dúvidas, um modelo para todo o Tocantins e que hoje está sendo seguido por muitos outros”, disse Amastha.

(Com informações das Ascom do deputado Ricardo Ayres)