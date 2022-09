Por Wesley Silas

O vice-prefeito de Gurupi e candidato a deputado estadual, Gleydson Nato (PL) justificou sua ausência na visita do candidato a governador, Ronaldo Dimas (PL) ao participar de uma reunião que mostrou sua liderança em Aliança do Tocantins.

Segundo Nato, a reunião contou com a presença dos vereadores Mirom, Maria do Custódio, Zé Neiva e do presidente da Câmara, vereador Vilmonei, de líderes de Aliança como Zé Carlos Soares e dos ex-vereadores Félix, Irmã Lula e Saulo, entre outras várias lideranças que atrairam a população em massa de Aliança do Tocantins.