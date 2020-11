Retaliação política | Joaquim Maia afastas Dr Hugo Guimarães de UBS em Luzimangues após perder a eleição em Porto Nacional

Em Porto Nacional o ex-candidato a vice-prefeito na chapa de Otoniel Andrade (PTB) foi afastado do cargo após derrota do atual prefeito Joaquim Maia (MDB). “Tal atitude da atual gestão trata-se, possivelmente, de retaliação política”, disse o médico por meio de uma nota, mostrando assim que o atual gestor ainda não desceu do palanque.

por Wesley Silas

A campanha eleitoral de 20120 terminou no dia 15 de novembro e o prefeito de Porto Nacional ainda não conseguiu descer do palanque. É o que mostra, Dr. Hugo Guimarães, que suspendeu seus trabalhos em Luzimangues para ser candidato a vice Otoniel Andrade (PTB). Mesmo tendo perdendo a eleição municipal, o prefeito derrotado, Joaquim Maia (MDB) mostrou dificuldade em digerir a derrota e exonerou Dr. Hugo, após ele prestar serviços numa unidade de Saúde daquela comunidade por 13 anos.

“Fui informado hoje (19 e novembro) da decisão da Prefeitura de que meus serviços não serão mais prestados à comunidade na qual me dediquei nos últimos 13 anos. Fui lotado para a Unidade de Saúde da Nova Capital, localizada a cerca de 70km. Tal atitude da atual gestão trata-se, possivelmente, de retaliação política”, lamentou Dr. Hugo por meio de uma nota.

Três candidatos disputaram as eleições municipais em Porto Nacional e o eleitor escolheu o candidato Ronivon Maciel Gama (PSD), ex-vice do atual prefeito Joaquim Maia (MDB) e suplente de deputado que nesta campanha contou com o peso do apoio de lideranças locais como os deputados Vicentinho Júnior, o ex-deputado Paulo Mourão, senador Irajá Abreu e o deputado estadual Ricardo Ayres. No apurar das urnas, o atual prefeito, Joaquim Maia (MDB) conseguiu 30,98% (9.497 votos), perdendo para o segundo mais bem votado Otoniel Andrade (PTB) e para o prefeito eleito Ronivon Maciel Gama (PSD) após a urnas contabilizarem 36,4% (11.294) votos.