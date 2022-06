Por Ascom Dep. Estadual Gutierres Torquato

No dia 29 de março do corrente ano, o Deputado Estadual Gutierres Torquato apresentou requerimento solicitando o adicional de insalubridade para os profissionais da saúde que trabalham através de regime de contrato com o Governo do Estado. Tendo em vista que estes são expostos a condições perigosas no exercício de suas atividades no dia a dia.

Estes profissionais não recebiam a indenização porque em outubro de 2021 foi realizada uma auditoria que apontou que o pagamento da insalubridade aos profissionais da saúde em regime de contrato era supostamente indevido e prejudicou esta classe que se arriscam diariamente e deve ser reconhecida e valorizada.

“Estes profissionais não medem esforços para fazer o seu trabalho com excelência e cuidar da nossa gente, por isso, nós devemos reconhecer e buscar que estes recebam todas as indenizações devidas”, destaca Gutierres.

O Governo do Estado do Tocantins informou que o adicional de insalubridade dos profissionais da saúde que exercem a sua função em regime de contrato será pago novamente, bem como, o adicional noturno.