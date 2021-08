Share on Twitter

Durante evento de capacitação da União dos Vereadores do Tocantins (Uvet) que aconteceu em Dianópolis nesta sexta-feira (13) o senador Eduardo Gomes (MDB) defendeu o nome do presidente da Câmara da cidade, Manin do Zorra, como pré-candidato a deputado estadual em 2022.

por Régis Caio

Segundo o senador o sudeste do Tocantins está carente de representantes no cenário político estadual e que a região precisa de deputados na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

“Manin do Zorra é um excelente nome, um jovem que tem um ideal e que vem fazendo um bom trabalho na Câmara de Dianópolis, sem dúvidas ele tem potencial para representar a região sudeste na Assembleia Legislativa sendo um forte candidato no ano que vem”, disse o senador Eduardo Gomes.

Quem também defendeu o nome do Presidente do Legislativo Dianopolino foi o deputado federal Vicentinho Júnior (PL) que discursou durante o evento da Uvet. “Dianópolis e o sudeste merecem um representante e hoje temos o Manin do Zorra como um bom nome para ser candidato a deputado estadual”, relatou.