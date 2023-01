da redação

“Eu estou em estado de choque. Sinceramente, nunca pensei em viver uma coisa dessa na minha vida”, disse a deputada em vídeo publicado nas redes sociais.

Nota de Luana Ribeiro

A deputada estadual Luana Ribeiro informa que na manhã desta quarta-feira, 18, a sua equipe de trabalho que cumpria expediente na Assembleia Legislativa do Tocantins, foi supreendida por ação do deputado eleito e ainda não empossado, Gutierres Torquatto, que ocupou ao lado de seus apoiadores, o espaço do seu gabinete.

A equipe da parlamentar que estava cumprindo jornada de trabalho tentou dialogar com o deputado eleito que não respeitou o ambiente de trabalho dos servidores, coagindo a equipe para que desocupasse o gabinete. O deputado eleito trancou-se com seus apoiadores no gabinete e não o desocupou até à chegada e intervenção da deputada Luana, que educadamente pediu que ele desocupasse o espaço, respeitasse o trabalho da sua equipe e a finalização do seu mandato. Fotos e objetos foram alocados em móveis de patrimônio particular da parlamentar.

Luana considera a ação irresponsável, intimidadora e desrespeitosa, visto que ela e toda a sua equipe desempenham suas respectivas funções até o dia 31 de janeiro de 2023. Luana atua em defesa dos interesses da população tocantinense desde 2006, com propostas, obras, projetos de lei e requerimentos de interesse público, inteirando 16 anos de serviço prestado ao Estado do Tocantins.

Neste mês de Janeiro, importantes leis da parlamentar foram sancionadas pelo Governo do Tocantins e a sua equipe trabalha neste momento pela preservação e documentação da sua trajetória de trabalho, atendendo inclusive as demandas dos municípios que compõem a sua base de apoio.

Luana considera a ação do deputado eleito carregada de machismo, misoginia e desrespeito à autoridade pública. O seu gabinete não recebeu nenhum documento prévio, que comunicasse a ocupação, seja por telefone, e-mail ou método similar. Luana cobra da presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins explicações sobre o ocorrido, já que a Casa de Leis não comunicou oficialmente a sua equipe e até o dia 31 de janeiro todos estão nomeados e precisam cumprir expediente de trabalho na Assembleia Legislativa do Tocantins.

Gutierres explica

Já o deputado Gutierres, informou por meio de nota, que a solicitação seguiu todos os trâmites legais orientados pela Casa de Leis tocantinense e foi informado que o pedido havia sido deferido.

Nota do deputado Gutierres

Assessoria de comunicação do deputado estadual Gutierres Torquato, em resposta aos últimos acontecimentos, esclarece que, em outubro de 2022 foi encaminhada a diretoria da Assembleia Legislativa Tocantins (AL-TO) um ofício solicitando o uso do gabinete da deputada Luana Ribeiro, para o próximo pleito, pois, este seria repassado. A solicitação seguiu todos os trâmites legais orientados pela Casa de Leis tocantinense e foi informado que o pedido havia sido deferido.

Na manhã desta quarta-feira, 18, foi comunicado ao Deputado que os pertences pessoais da mesma já haviam sido retirados e que o deputado Gutierres Torquato poderia iniciar o processo de organização do gabinete, como já tem sido feito por outros deputados da casa.

Desde o inicio da solicitação o deputado sempre buscou, com respeito, seguir o que orienta a Assembelia Legislativa.