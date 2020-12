Regalias do poder | Rodrigo Maia viajou quase 900 vezes em jatinhos da FAB, aponta Diário do Poder

Conforme o site Diário do Poder apenas nos “últimos três meses, plena pandemia, foram 48 voos, a maioria de duvidosa utilidade para o País”.

A exposição das mordomias do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acontece em pleno momento em que ele articula candidatos próximo para sua sucessão, dentre eles Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Baleia Rossi (MDB-SP), conforme informou o site Congresso em Foco em notícias de bastidores.

Já o site Diário do Poder cita o nervosismo de Rodrigo Maia, que na prática, com o recesso no dia 22, está a 8 dias do fim da sua presidência na Câmara.

“Não é fácil perder regalias como usar jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB,) à vontade, por conta do pagador de impostos, como fez por quase 900 vezes”, aponta o colunista do Diário do Poder, Cláudio Humberto.

“Só nos últimos três meses, plena pandemia, foram 48 voos, a maioria de duvidosa utilidade para o País. E já totaliza 864 voos desde a posse, em 2016. Encarar filas em aeroportos deixa qualquer um nervoso”, escreveu Cláudio Humberto ao citar as mordomias de Maia.