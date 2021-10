Share on Twitter

Os bastidores sobre a reforma no secretariado do governo do estado estão agitados. Segundo fontes palacianas, mudanças devem ocorrer nesta terça-feira (26) quando o governador Wanderlei Barbosa (Sem Partido) deverá anunciar novos nomes para compor o seu governo.

por Régis Caio

Conforme o jornalista Cléber Toledo, do Portal CT, uma dessas mudanças deve ser o empresário Joseph Madeira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), que deve assumir a secretaria de Governo, sendo o homem forte de Wanderlei na administração do Estado.

O anúncio está previsto para ocorrer nesta terça-feira e outros nomes poderão ser anunciados.