Já a Adetuc, que também saiu das mãos de Jairo Mariano, vai ficar sob o comando de Hercy Ayres Rodrigues Filho. Ele foi chefe de gabinete no Ministério do Turismo no governo Bolsonaro.

Houve mudanças também na Secretaria de Educação. Foi publicada a nomeação de Fábio Pereira Vaz para o cargo de secretário executivo. Wanderlei Barbosa ainda não escolheu um titular para esta pasta, Vaz deve comandar interinamente a Seduc.