Reflexo em 2022 | Cinthia consegue a reeleição em Palmas e Dimas sai fortalecido em Araguaína e Laurez sai com sequelas políticas por escolher o candidato errado

Com o apoio do líder do Governo, Eduardo Gomes (MDB) a prefeita da Palmas conseguiu se reeleger para mais um mandato e em Araguaína o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas conseguiu apoio para reeleger o seu sucesso, Wagner Rodrigues (SD). Em Gurupi a eleição da ex-deputada Josi Nunes (PROS) fortaleceu os grupos de Gomes e do governador Mauro Carlesse (DEM) e criou perspectiva de novas parcerias para 2021 com reflexo nas eleições de 2022.

Por Wesley Silas

“Depósito toda minha força e meu prestígio, para ajudar o Wagner, mas preciso tomar uma decisão acertada, com experiência nos dois mandados do Ronaldo Dimas, e que agora terá continuidade e será potencializado”. Com estas palavras o senador líder do Governo, Eduardo Gomes (MDB) declarou no final do mês de outubro apoio ao candidato Wagner Rodrigues (SD) em Araguaína.

Na região sul do Tocantins a situação foi diferente, o prefeito Laurez Moreira (PSDB) apesar de ter boa aprovação em sua gestão, os resultados das urnas confirmam que ele errou na escolha do nome do seu sucessor, Gutierres Torquato (PSB). A situação piorou na reta final quando percebeu que iria perder as eleições e no ao afã de anular a história política e familiar de sua ex-aliada, Josi Nunes e do governador Mauro Carlesse (DEM). Numa atuação cirúrgica, sem erros, entrou Divino Allan, repetindo o que aconteceu há 38 anos quando ele coordenou e deu a vitória para Jacinto Nunes, posteriormente assessorando-o na criação de projetos estruturais como a criação da UnirG, Parque Agroindústrial e Aeroporto de Gurupi, entre outros Enfim, os reflexos da queda de Gutierres acentuaram no encerramento da campanha em que o prefeito Laurez, perdeu o controle dos nervos, começou a disparar a metralhadora verbal e os tiros acabaram saindo pela culatra, deixando várias sequelas que poderão prejudicar seus planos político para 2022.

Dimas fortalecido para 2022

No note do Tocantins, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas elegeu Wagner Rodrigues (SD) com 50,87% dos votos (39.735 votos) representando 10.641 a mais do segundo colocado, deputado Elenil (MDB) com seus 29.094 votos (37,25%), Dr Hugo (PRTB) que teve com 7.66% (5.985 votos) e Juiz Leador (PT) que alcançou 4,22% (3.297 votos).

O novo prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (SD), possuiu ligações com Gurupi, onde ele já morou e por meio de Ronaldo Dimas conseguiu confiança do eleitor de Araguaína, emplacou o discurso de dar continuidade das obras iniciadas, conseguiu a difícil transferência de votos – um fenômeno que não se repetiu em Gurupi e em Palmas como foi o caso do ex-prefeito Amastha na não eleição de Thiago Andrino (PSB). Com a eleição de Wagner Rodrigues (SD), Dimas terá oxigênio para 2022 e, aliado ao senador Eduardo Gomes (MDB) certamente irá protagonizar em alguma majoritária estadual pela força do segundo maior colégio eleitoral do Tocantins.

Cinthia concorreu com um time de futebol

A fragmentação da oposição em Palmas colocou no colo a reeleição da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB). Ao todo a atual prefeita concorreu com 10 candidatos homens e uma mulher, entre eles dois deputados Professor Júnior Geo (PROS), Ali Borges (SD), a deputada Vanda Monteiro (PSL), o vereador Thiago Andrino (PSB) que teve o sustentáculo do ex-prefeito Amastha (PSB), o ex-deputado Marcelo Lélis (PV), o professor universitário e ex-reitor da UFT, Alan Barbiero (Podemos), Vilela do PT, Professor Bazzoli (PSOL), Max Borboleta (PTC) e Dr. Joaquim Rocha (PMB).

A prefeita da capital conseguiu a reeleição com 36,24% (46.243 votos), contra 14,52% (18.523 votos) do segundo colocado, deputado professor Júnior Geo (PROS); 13% (16.582 votos) do deputado federal Pastor Eli Borges (Solidariedade) e 12,31% (15.707 votos) do candidato apoiado pelo ex-prefeito, Carlos Amastha, vereador Tiago Amastha Andrino (PSB).

Assim como em Gurupi e Araguaína, o nome do senador Eduardo Gomes (MDB), líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso encontra-se presente na campanha de Cinthia Ribeiro e, ainda terá, a partir de 2021, como vice o irmão do senador Eduardo Gomes, André Gomes (Avante).