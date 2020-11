Reeleita com mais de 45 mil votos, Prefeita Cinthia afirma que Palmas não vai parar

Confirmando o que todas as pesquisas apontavam, Cinthia Ribeiro (PSDB) está reeleita para mais quatro anos como prefeita de Palmas. Até as 21h35 deste domingo, 15, a prefeita contabilizava 45.555 votos, correspondendo a 98,73% das urnas apuradas.

por Redação

“Agradeço pelos votos recebidos e a confiança do povo no meu trabalho. Estou orgulhosa da campanha feita por toda a minha equipe, pois fizemos tudo com responsabilidade, respeito e verdade. Agora temos o compromisso de seguir realizando as obras em curso e cumprir as propostas do Plano de Governo, pois Palmas não pode parar”, declarou Cinthia.