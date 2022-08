Conforme a RecordTV, vão participar do debate cinco candidatos de partidos, federações ou coligações com, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional. O debate terá como mediador o apresentador do Cidade Alerta, jornalista Léo Cândido.

Estão confirmados no debates os candidatos Irajá Abreu (PSD), Karol Chaves (Psol), Paulo Mourão (PT), Ronaldo Dimas (PL) e Wanderlei Barbosa (Republicanos). Há outros três candidatos ao governo, mas não foram convidados pela emissora: Carmen Hannud (PCO), Coronel Ricardo Macedo (PMB) e Dr. Luciano do Oswaldo Cruz (DC).