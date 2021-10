Share on Twitter

Opositora do governo Carlesse, a senadora Kátia Abreu (PP) disse durante evento em Gurupi que recebeu uma ligação do governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) o convidando para conversarem e discutirem projetos para o estado.

Por Régis Caio

“O Wanderlei me ligou querendo muito falar comigo. Ele até se comprometeu de ir ao meu gabinete, mas disse a ele que eu vou ao palácio conversar pessoalmente e debatermos projetos, pois torcemos para o Tocantins e ele deixou as portas abertas do palácio para o meu grupo”, disse Kátia durante evento em Gurupi.

Kátia sempre foi opositora do governador Mauro Carlesse, afastado pelo STJ nesta semana. Nos últimos anos ambos trocaram farpas nas redes sociais.