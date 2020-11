Rádio é incendiada em Alvorada e homem deixa arma no local

O incêndio criminoso aconteceu às vésperas de um debate político entre os candidatos a prefeito de Alvorada Paulo Antônio (DEM) e Roberto Sampaio (PSD) que aconteceria no próximo dia 10. Uma arma do diretor do meio ambiente da Prefeitura Municipal de Alvorada foi encontrada no local e com o incendiário o principal suspeito chegou a se queimar ao provocar o atentado. O prefeito de Alvorada nega qualquer envolvimento e considera o ato como fogo amigo.

por Wesley Silas

Por volta das 02hs 12min, desta quinta-feira, 05, a Polícia Militar de Alvorada foi acionada após denúncia de incêndio em no prédio da rádio localizado na Avenida Santa Ângela na saída do Parque de Exposição Agropecuária. No local os policiais encontraram uma chave de rodas usada para arrombar a porta e uma pistola calibre .380 com 19 munições registrada em nome de Hélio Ribeiro Figueiredo Júnior, segurança do prefeito e ocupa o cargo comissionado de diretor do meio ambiente da Prefeitura Municipal de Alvorada.

O vizinho da rádio, Jacinto Feitoza, informou à Polícia Civil que ele teria ouvido “três pancadas fortes e abriu a porta dos fundos de sua casa para verificar e avistou um homem ateando fogo na sala de uma torre ao lado e o fogo pegou até no próprio ateador que no momento saiu correndo tentando apagar o fogo do próprio corpo”.

A Polícia informou ainda que um carro, aparentemente, modelo Ford Focus foi visto na proximidade e no momento o veículo evadiu em alta velocidade, sentido centro da cidade. O suspeito de atear fogo na rádio foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi.

O que diz o prefeito:

Segundo o prefeito de Alvorada, ele ficou sabendo do ocorrido na manhã desta quinta-feira e relata que o ocorrido possa ser fogo amigo (ataque feito por amigo).

“Estamos tentando descobrir o que realmente aconteceu e não compactuamos com isso tendo em vista que estamos com 72% nas pesquisas e estes atos de militância e coisas impensadas não é bom para nós e a gente fica até mesmo preocupado se, realmente, a pessoa é um militante e quer fazer algo para tentar ajudar ou se quer fazer algo ao contrário”, disse o prefeito ao Portal Atitude.

Segundo o prefeito, ao longo da campanha, os coordenadores de campanha têm buscado orientar os cabos eleitorais para evitar confusão com o grupo político adversário.

“Não precisamos disso, pois temos um trabalho prestado por quatro anos e graças a Deus estamos bem demais para acontecer algo neste sentido. A gente conversa muito com a militância para não rebater as provocações e tanto é que eu não respondo nada e fico na minha e faço o meu trabalho. O desenvolvimento político do nosso município está no trabalho e não em questão de briga de militantes. Deus sabe o que faz e vou saber agora o que esteja acontecendo”, relatou o prefeito e candidato a reeleição.