por Wesley Silas

O governador em exercício, Wanderlei Barbosa retornou a Gurupi nesta segunda-feira, 13, para receber o título de Cidadão Honorífico de Gurupi concedido pela Câmara Municipal. Ele chegou ao Centro Cultural Mauro Cunha, onde foi recebido pela prefeita Josi Nunes.

“Quero honrar este título e ser grato aos vereadores. A palavra que define tudo isso é a gratidão por este gesto tão nobre para minha pessoa”, disse.

“Não tratamos nenhum município diferente”

Em seguida o governador foi questionado sobre as prioridades do seu governo para Gurupi.

“As prioridades nossas são iguais para todos os municípios tocantinenses e não tratamos nenhum município diferente e Gurupi não será tratado diferente. O mesmo compromisso que temos com Gurupi temos com Esperantina ou qualquer outro município e o nosso compromisso é com o Tocantins”, disse.

TO-365 com máquinas da AGETO

Segundo o governador as obras de pavimentação na TO-365, entre Gurupi e o Trevo da Praia ainda não teria sequer começado pela empresa Consórcio Gurupi e que os maquinários seria todos da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

“Vamos ver com cuidado pois ela é uma rodovia que nem começou e fizeram uma abertura com máquinas da AGETO e não deram prosseguimento e se ela for acontecer será no nosso governo. Até agora não aconteceu nada e nenhuma parcela foi paga”, disse.

Em seguida ele comentou sobre a previsão da obra: “Nós temos previsão de conversar sobre ela que precisa entrar no orçamento de maneira que não daremos nenhum prejuízo para outras obras que estão em andamento, porque as obras não podem ser apenas de interesse pessoal, tem que ser de interesse do Estado do povo do Estado”, disse.

O governador Wanderlei Barbosa considerou ainda que a licitação e conclusão da segunda fase da obra do Hospital Geral de Gurupi será prioridade do seu governo.

“Está prosseguindo as obras e vamos continuar porque queremos entregar ela em breve para a comunidade gurupiense e para a comunidade da região, visto que é uma obra regional”, disse.