O deputado estadual Gutierres Torquato realizou na manhã desta segunda-feira (21) uma reunião com a imprensa de Gurupi para anunciar suas ações como parlamentar.

da redação

Durante o café da manhã, o deputado, ao lado do ex-prefeito Laurez Moreira, anunciou seus projetos que fará na Assembleia Legislativa. “Vamos concentrar nossos esforços pelo sul do estado e viabilizar os projetos para a nossa região que tanto precisa. Temos a questão da rodovia do Trevo da Praia que será prioridade neste ano, incentivo aos empreendedores, viabilizar a agilidade na obra do novo Hospital Regional, essas e outras ações estarei lutando em prol do sul do estado e serei este elo na Assembleia do governo com a nossa região”, destacou o deputado.