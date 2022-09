Ascom Amastha

Centenas de gurupienses pararam para ouvir as propostas do candidato a senador pelo PSB Carlos Amastha voltadas para as áreas da saúde, educação, energia solar e desenvolvimento econômico. Sempre acompanhado de seu primeiro suplente Oswaldo Stival e do candidato a deputado estadual Eduardo Fortes, a agenda em Gurupi foi intensa nesta quarta-feira, 31, onde Amastha participou de uma caminhada a tarde na Avenida Goiás, concedeu entrevista para uma rádio local, terminando o dia com uma reunião na Loja Maçônica da Rua 8.

“Gurupi e a região sul terão seu senador porque essa conquista não é minha, não é uma conquista do nosso grupo, é uma conquista que estamos fazendo a quatro mãos, de maneira que a gente tenha orgulho de fazer esse Estado brilhar”, destacou Amastha durante a reunião com a comunidade na Loja Maçônica.

Amastha complementou que está na hora dos empresários tocantinenses verem os impostos pagos serem revertidos em benefício da população.

“Como empresários já geramos tanto imposto, tanto emprego, tanta renda e a gente sofre porque não tem a reciprocidade da coisa pública de fazer fluir, injetar e trazer benefício para vida das pessoas. Isso precisa acontecer, esses recursos precisam voltar em benefício para a sociedade”, ressaltou.

Primeiro suplente de Amastha, o empresário Oswaldo Stival falou da necessidade de eleger pessoas que tenham o compromisso real de fazer algo pela população.

“Queremos fazer algo mais em prol do Estado, da nossa região sul e de Gurupi. Nós geramos como empresário privado, bilhões e bilhões de recursos para esse Estado, e agora, ganhando as eleições e estando no Senado, queremos buscar milhões e milhões de recursos para trazer para o nosso Estado. Ao longo dos anos, nossa região vem sendo desprestigiada politicamente e agora temos a obrigação sim, de elegermos candidatos da nossa região. Vamos eleger pessoas comprometidas com pessoas. Nós vamos estar lá para trazer benefícios para a população”, ressaltou.

Renovação e representatividade

Freire Júnior, candidato a vice de Ronaldo Dimas, participou da reunião com a comunidade e destacou a importância da renovação na maior casa de leis do país, o Senado Federal. “Precisa haver essa renovação e nada melhor que Amastha e Oswaldo Stival, dispostos e com credibilidade para promover a mudança, essa renovação da nossa representação. Eles vão fazer do Senado Federal mais um motivo de orgulho para todos nós. Precisamos de homens e mulheres com as mãos limpas e honradas para o Tocantins trilhar novamente o caminho do desenvolvimento, do progresso e da segurança”, destacou.

Candidato a deputado estadual, Eduardo Fortes, reforçou o seu apoio a Amastha e Stival para o Senado.

“Esse apoio é de coração e eu tenho certeza que vamos ganhar essas eleições porque vocês dois merecem e tem capacidade e experiência. Estou na política porque nós temos que realmente desenvolver o nosso Estado do Tocantins, que precisa de pessoas boas e aqui tem duas pessoas que colocaram seus nomes à disposição para o senado e tem as melhores propostas para o Tocantins”, declarou o candidato a deputado estadual Eduardo Fortes.

Kita Maciel, também candidato a deputado estadual, reiterou que Gurupi precisa de representantes sérios e comprometidos com a região.

“Estamos numa caminhada e com fé em Deus será vitoriosa. Nós temos que olhar para a nossa realidade, eu quero ser campeão de emendas parlamentares para ajudar a nossa cidade de Gurupi. Mas nós precisamos do senador, precisamos do Amastha que é um homem trabalhador, fez uma gestão de excelência em Palmas e, aqui temos mais motivo para ajudar o Amashta, porque temos o Oswaldo Stival, o maior gerador de empregos da nossa cidade. Esse mandato conjunto trará muitos benefícios para Gurupi e região”, concluiu.