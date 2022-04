por Wesley Silas

Logo após um parente do ex-prefeito Laurez Moreira, ter afirmado que o seu nome estaria selado como o escolhido para compor a majoritária como pré-candidato a vice-governador, a senadora Kátia Abreu (PP) entrou em contado com o Portal Atitude para dizer que recebeu o ex-prefeito de Gurupi em sua residência na qual tiveram conversas amistosas e considerou Laurez Moreira “como uma importante liderança estadual com grande força na região sul”, mas que a indicação de vice-governador será feita, estritamente, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). “O martelo que irá bater o prego e virá ponta será do governador Wanderlei Barbosa”, disse a senadora.

A escolha do nome do pré-candidato a vice-governador está entre os cargos mais disputado nas eleições deste ano e tem nomes de peso político e econômico como os empresários Edson Tabocão (PSD) apoiado pelo senador Irajá Abreu (PSD), Oswaldo Stival (PSB) com apoio do ex-prefeito de Palmas e presidente da sua agremiação, Carlos Amastha e o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreria (PDT) e, tem ainda um nome que os deputados estaduais irão defender até as convenções. Caso o governador vença a reeleição, o seu vice assumirá o governo por 08 meses, caso Barbosa se afaste para disputar uma das duas vagas do senado, hoje ocupadas pelos senadores Irajá Abreu e Eduardo Gomes (PL) que tentarão renovar os cargos nas eleições de 2026.