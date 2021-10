Share on Twitter

Após a posse de Wanderlei Barbosa como governador e a reforma administrativa anunciada por ele próprio provocou uma reviravolta no secretariado estadual e mais quatro secretários que eram de confiança do governador afastado Mauro Carlesse pediram exoneração nesta terça-feira (26).

por Régis Caio

Os secretários Sebastião Albuquerque (chefe de Gabinete do Governador), Adriana Aguiar (Educação), Juliana Passarin (Infraestrutura e presidente da Agência Tocantinense de Transportes de Obras – Ageto) e Divino José Ribeiro (presidente do Instituto de Terras do Tocantins – Itertins) protocolaram na manhã desta terça-feira, 26, seus pedidos de exoneração.

O atual governador Wanderlei Barbosa deve anunciar ainda hoje o novo secretariado.