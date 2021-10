O evento aconteceu em Palmas neste último final de semana e foi organizado pela Presidente das Mulheres do PTB do Tocantins, LiLi Bezerra.

por Régis Caio

Segundo o presidente do PTB no estado, Alex Kawano, o evento reuniu cerca de 500 mulheres. “Parabenizamos a iniciativa do PTB Mulher que vem fazendo um excelente trabalho, e foi um dia muito especial, falamos sobre a importância da participação da mulher na política e na Prevenção! Ação outubro Rosa com a participação de mais de 500 mulheres, Todas Contra o Câncer”, disse o presidente do PTB.