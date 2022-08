por Wesley Silas

Após o presidente Regional da agremiação, o candidato a deputado federal Diogo Fernandes, ter confirmado apoio à reeleição do governador Wanderlei Barbosa (Republicano), Farlei Meyer disse que ficará neutro, não por causa do governador, mas do vice, o presidente do PDT no Tocantins, Laurez Moreira. “Eu só coloco Bolsonaro [material da campanha] e ao governo ficarei neutro, nada contra o Wanderlei, mas o problema é o vice dele do PDT, esquerda do foro de São Paulo e internacional socialista”, disse.

Segundo Farlei comentou ainda sobre o apoio a candidata ao senado, a presidente do União Brasil, professora Dorinha Seabra. Segundo ele o nome da sua preferência seria o pastor Flávio, de Araguaína, mas foi voto vencido.

“Não apoio ela e não irei fazer material dela, participar de nada”, disse. Completou: “Reitero, não tenho nada contra o Wanderlei, aliás acho um nome tranquilo e acho que pelo que ouvi nas cidades que visitei é bem recebido e acho que será eleito, mas com PDT e Dorinha são contra meus princípios”, arrematou.

Ele comentou ainda sobre o candidato ao governo, Ronaldo Dimas pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro e teve em sua convenção a participação do filho do presidente, Flávio Bolsonaro.

“Dimas é candidato do PL e não do Bolsonaro. Poder de ver que o aval [de Bolsonaro] até agora só veio de do Flávio Bolsonaro. Existe o candidato do PL e o do Bolsonaro. Do Bolsonaro, tirando o São Paulo e Rio Grande do Sul, ele não deu apoio a nenhum outro e se tem mais eu não lembro”, disse.

Segundo ele o PTB terá 20 candidatos a estadual e 09 a federal. Confira as nominatas:

CANDIDATOS (AS) AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL (PTB)

1. ELISABETE SLONGO

Nome de Urna: ELIZABETE COLETIVA MDT

2. FRANCOISE NUNES DE ANDRADE

3. IOLANDA PEREIRA CASTRO

4. MARIA APARECIDA ELIAS COSTA

5. PATRÍCIA RONTONDARO CORSINI

6. ROSILENE PEREIRA DE SOUSA CRUZ

7. SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA

8. ADONAY DIVINO PAIVA BARBOSA

9. ALEXANDRO RIBEIRO FIGUEREDO

10. ALEXANDRE DE PAULA SILVA JÚNIOR

11. EMÍLIO CESAR SANTOS DE SOUZA

12. JEOVANNE RODRIGUES PINTO

13. EMÍLIO ROBERTO DE SOUSA E SILVA

14. EDSON CARDOSO BARRETO

15. JOZUÉ DIAS PIAUILINO

16. LUCIMAR LIRA BARROS

17. RADEMARKER SARAIVA MARTINS

18. ROBSON HARITIANA JAVAÉ ARAÚJO

19. WALTER NUNES VIANA JÚNIOR

20. WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES

CANDIDATOS(AS) AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL (PTB)

1. FERNANDA MORAES SILVA

2. LILIANE BEZERRA DE SOUSA

3. MARISTELA FELIPE OLIVEIRA

Nome de Urna: ESTELA COLETIVO ESTELAS

4. ALEX SEIKI KAWANO

5. DIOGO FERNANDES COSTA VALDEVINO

6. FARLEI FEDERAL

7. FRANCISCO MENDES BRAGA

8. MILTON NERIS DE SANTANA

9. WELITON PEREIRA DE SOUSA