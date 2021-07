Em entrevista para o Portal Atitude, o presidente do PTB do Tocantins, Alex Kawano, falou sobre os rumos do partido em 2022 e que o presidente do PSC, Osires Damaso, com quem ele teve um encontro recentemente é um dos nomes ideal para disputar o governo do estado.

por Régis Caio

O PTB do Tocantins já está se articulando visando as eleições do ano que vem. O presidente do partido, Alex Kawano destacou que o partido poderá se fortalecer com a possibilidade de filiação do Presidente da República, Jair Bolsonaro, o que poderá trazer novos nomes para a sigla, principalmente no estado.

Nesta semana Alex esteve reunido com o presidente do PSC, deputado federal Osires Damaso, e ambos dialogaram sobre 2022. Damaso comentou sobre este encontro. “Reuni com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e o presidente da legenda no Tocantins. Falamos sobre os projetos para 2022 e a possibilidade do PTB e PSC andarem juntos nas próximas eleições”, disse o deputado.

Já o presidente petebista falou ao Portal Atitude, que Damaso é um dos nomes ideal para disputar o Palácio Araguaia. “Pela história de vida do deputado, que é um grande empresário e o maior empregador em Paraíso. É um nome que podemos apoiar para o governo, pois o estado precisa se desenvolver economicamente, temos que ter mudanças”, relata.

O presidente declarou ainda que analisa o nome do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, como outro nome de peso para disputar o governo. “Um bom gestor, estamos sempre mantendo contato, assim também como o senador Eduardo Gomes, o ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira. Vejo que temos que fechar logo o grupo e já traçar os projetos em prol de desenvolvimento econômico, não podemos ficar no atraso”, pontuou.

“Tem que passar pra iniciativa privada tocar o estado. São os empresários que vão alavancar o Tocantins com mais emprego e desenvolvimento, para dar o que comer para população”, finaliza.