A reunião ocorreu no gabinete do deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Tocantins (PT-TO), Zé Roberto Lula, e contou com a presença dos presidentes tocantinenses do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), deputado estadual Ivory de Lira e Marcelo Lelis do Partido Verde (PV).

Além da pauta principal para instalar a Comissão Provisória, foram debatidos também, assuntos como o alinhamento para a construção de chapas para deputados estaduais e federais, de candidaturas majoritárias e sobre a eleição do pré-candidato à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estiveram presentes ainda na ocasião, o presidente municipal do PV em Palmas Antônio Bandeira, Diego Montelo, Secretário de Organização do PT-TO e Carlos Benevides, mais conhecido como Carlinhos, que é dirigente do PCdoB no Tocantins.

O deputado Zé Roberto Lula comentou sobre o encontro. “Foi um momento para tratar sobre prazos, para organizarmos sobre nossas chapas, pois a direção nacional está pedindo que até o dia 10 de julho, nós já tenhamos nomes para indicar”, finalizou.