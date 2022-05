Por Redação

O pré-candidato ao governo estadual Paulo Mourão (PT), se reuniu com representantes do PCdoB nesta semana, para alinhamento entre representantes do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil no Tocantins.

Além do pré-candidato estiveram presentes o deputado estadual Ivory de Lira, presidente do PCdoB no Tocantins e sua vice Germana Lisboa, além de lideranças estaduais do partido como o professor da Universidade Federal do Tocantins George Brito e Haroldo Soares de Almeida, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

Ainda estiveram presentes, os representantes do PCdoB, o secretário de organização do partido, Emival Dalat; Tiago Rodrigues, secretário de formação; a assessora de comunicação Ellyonai Aires e os camaradas Gilson Miranda, Adriano Comuna e Tiago Cardoso. A deputada estadual recentemente filiada ao PCdoB, Luana Ribeiro, não pode comparecer devido a compromissos parlamentares.

O encontro foi pautado pelas diretrizes de trabalho traçadas entre o PT e PCdoB no estado, enquanto partidos federados, visando o estabelecimento de Comitês Populares nos municípios tocantinenses. Estes comitês serão peças chave para a reversão do quadro político tocantinense em âmbito local e nacional.

Dentre as putas já estabelecidas, estão em destaque o enfrentamento à evasão escolar, com ênfase nas universidades, a integração das universidades e institutos federais na geração de novas oportunidades de trabalho para a juventude; e o enfrentamento à defasagem de políticas públicas de profissionalização de jovens de 16 a 34 anos de idade, como alternativa ao encarceramento em massa.

Outro ponto central debatido foi a crise política pela qual o Estado do Tocantins passa há 16 anos, marcada por sucessivas eleições indiretas e a recente renúncia ao cargo de Governador. “Será necessário dialogar com a sociedade. O povo mudou, mas as lideranças não mudaram sua forma de dialogar com o povo”, apontou Paulo Mourão.

“O Tocantins vive, ao longo de sua história, uma situação de abandono pelos seus governos, onde as necessidades das pessoas são colocadas depois dos interesses dos poderosos, que perpetuam no poder”, destacou Mourão ao lembrar que é preciso uma ação de governo com projeto para o desenvolvimento das pessoas e fazer com que a pobreza, a falta de moradia, de comida na mesa, seja erradicada no Tocantins.

O pré-candidato ao Governo do Tocantins destacou que pelo menos 43% dos tocantinenses vivem em situação de insegurança alimentar, “um impacto da inflação ampla que afeta a prestação de serviços, o custo dos combustíveis, da energia e do poder de compra dos trabalhadores brasileiros” destacou Paulo ao ressaltar que o Brasil pratica atualmente juros exorbitantes, e que só tem juros menores em comparação com a Turquia, em contexto de economia global.

Quanto à disputa eleitoral em 2022, PT e PCdoB prezam por transformação. Uma transformação política no Estado do Tocantins, partindo de uma renovação efetiva dos quadros institucionais, legislativo e administrativo, bem como uma reestruturação do estado em termos de infraestrutura e tecnologia.