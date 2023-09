PT de Araguatins quer alinhar grupo alinhado com Lula para disputa das eleições 2024

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) iniciará uma série de eventos que compõem os compromissos do partido em Araguatins, a maior cidade do Bico do Papagaio, alinhados à agenda de ações do presidente Lula.

O partido afirma ser urgente um movimento de trabalhadores que busca afirmar sua autonomia organizatória e política. De acordo com o presidente do Diretório de Araguatins, Ronaldo Costa Sousa (Ronaldinho), trata-se da constituição de um grupo forte que conquiste espaço no próximo pleito eleitoral de 2024 para os cargos de vereador e prefeito, numa perspectiva de união e respeito às lideranças fazem esse trabalho político-partidário da legenda ao longo das últimas quatro décadas.

A primeira atividade do partido está programada para esta quinta-feira (21/9), sendo uma reunião às 19 horas, com o tema “Agenda do PT e do Presidente Lula em Araguatins”. A reunião será no clube Palmeirão, no bairro Nova Araguatins, e é aberta para a participação da população.