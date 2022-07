Por Redação

A federação formada pelos partidos Rede e PSOL realiza a convenção eleitoral neste domingo (31), a partir das 9 horas, em formato online. Entre os nomes previstos a serem apresentados está o da pré-candidata ao governo do Tocantins, Karol Chaves, possivelmente única mulher na disputa do Palácio Araguaia.

A intenção do PSOL, juntamente com o Rede, é promover o debate com os tocantinenses e apresentar propostas para construir um Tocantins com distribuição de renda, qualidade de vida e justiça social. Na defesa radical dos direitos humanos e fazendo o combate à fome. E dando visibilidade as demandas consideradas das minorias, como a questão indígena, o conflito agrário, o racismo e a violência contra as mulheres.

“A política não é profissão, é doação e compromisso com a comunidade. E o Tocantins precisa com urgência de pessoas que defendam o direito ao futuro de todos; que estejam engajados com os problemas sociais e queiram realmente incluir toda a população e não apenas governar para poucos. Faremos diferença na campanha eleitoral, trazendo para o debate questões mais importantes para a população”, defende Karol, que tem 41 anos e mora no Tocantins desde 1992.

A federação entre PSOL e rede foi oficializada no início de junho em assembleia nacional dos partidos, que oficializou Guilherme Boulos como presidente nacional e a ex-senadora Heloisa Helena como vice-presidente nacional. No Tocantins, a presidente do Diretório Estadual da federação é Angélica Maira Ribeiro e a vice, Maria de Fátima Dourado.

