por Redação

O 1º Encontro do PSL Mulher, em Gurupi, pretende fortalecer o compromisso com a coletividade e com a democracia, fomentando a participação feminina na política e nas demais esferas de protagonismo. A participação e o engajamento das mulheres são fundamentais para o fortalecimento da democracia, afinal, a representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres em um contexto no qual ainda há muito preconceito, exclusão e violência contra elas.

Será o primeiro evento do Partido no município. De acordo com a presidente estadual do PSL Mulher no Tocantins e prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o evento pretende estimular o engajamento das mulheres para uma participação mais efetiva na política e nas demais esferas.

“Precisamos quebrar o estigma de que a política não é lugar de mulher. Demorou séculos de luta para que a mulher pudesse votar, outras décadas para a mulher ser votada, precisamos fortalecer essa luta, fazer valer tudo o que já foi conquistado e fazer mais!” pontua Josi. Ainda reforça o convite para as mulheres, “estamos construindo a base para o PSL Mulher aqui em Gurupi e no Estado, é um partido que agrega muitos valores e tem espaço para todas as mulheres que querem fazer a diferença e participar de projetos que atendam a coletividade”.

Para a Presidente Municipal do PSL Mulher, em Gurupi, Daniely Prado, a intenção é sensibilizar e engajar mais mulheres na participação política. “É necessário e urgente que muito mais mulheres despertem para a participação política. Queremos mobilizar, oportunizar espaço e o estímulo necessário para as mulheres ocuparem o seu lugar na política”, destaca Daniely. E ainda enfatiza “a força da mulher na política depende de todas nós! Estamos esperando todas as mulheres amanhã!” enfatiza ela.

O PSL Mulher em Gurupi quer fechar o ano promovendo um ambiente que oportunize e a ampliação do debate, da participação e do fortalecimento das mulheres enquanto agentes de transformação no nosso município.