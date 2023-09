PSB: Amastha realiza filiações de lideranças no norte do Tocantins

O presidente estadual do PSB no Tocantins e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, está cumprindo uma intensa agenda política nesta segunda e terça-feira, dias 25 e 26 de setembro, em Araguaína. Além de se reunir com líderes políticos da cidade, também está realizando encontros com lideranças e filiados do partido de outros municípios próximos.

“Dois dias de boas conversas, reencontrando lideranças e filiados, discutindo projetos e também abonando fichas de novos companheiros”, comentou ele.

Entre as lideranças está a vereadora de Muricilândia e pré-candidata a prefeita Maria Leluia; a vereadora de Babaçulândia, Elisangela Cunha; e o professor e empresário de Augustinópolis, proprietário da Faculdade de Ciências Médicas e Jurídicas (FACMED), Nilton Elias, que também é pré-candidato a prefeito na cidade.

“Estaremos percorrendo todas as regiões do estado, reunindo nossas lideranças, discutindo a boa política e os bons projetos para o Tocantins. O PSB sempre contribuiu e contribui com crescimento do estado e, em 2024, vamos fazer a diferença”, reforçou Amastha.