Por Redação

“Conseguimos nestes últimos meses construir um grupo sólido e competitivo para as eleições deste ano. Sou muito grato a todos que estão ao nosso lado, nos apoios que chegam espontâneos, que acreditam nas nossas propostas, nos nossos projetos e que sabem que é preciso colocar gente decente e digna para representá-los”, afirmou.

Além do grande apoio político e popular que Ataídes conseguiu reunir em torno de sua pré-candidatura ao Senado, ele possui forte capilaridade política na região sul do Tocantins, onde recentemente inaugurou o Shopping Araguaia, em Gurupi. Ataídes também se destaca como um dos grandes empresários do Estado, que já gerou mais de 70 mil empregos. Quando senador, foi reconhecido por um perfil municipalista e teve um trabalho firme no combate à corrupção, sendo o único parlamentar tocantinense a presidir três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Por que Ataídes?

“Quem conhece sua trajetória de vida, se identifica com sua luta e determinação em ajudar o próximo”, afirmou a vereadora de Fátima, Professora Rosiene.

“Ataídes quando foi senador destinou R$ 880 mil em recursos para nosso município, ajudando na pavimentação asfáltica de avenidas importantes. Por isso eu digo, se é para ser político tem que gostar do povo, tem que gostar de ter bons trabalhos prestados”, destacou Rosário Torres, vereador de Ponte Alta do Bom Jesus.

“Na política, nós precisamos de pessoas empreendedoras, e nosso senador Ataídes tem essa característica”, disse Professor Welice, vereador de Lagoa da Confusão.