por Wesley Silas

O vídeo gravado pelo Sr. Simão, proprietário da Cachoeira da Formiga, ele criticou a forma truculenta que o grupo da senadora teria entrado e negado a pagar o ingresso de 12 convidados.

“Já votei duas vezes nela e no filho dela Irajá e ela chegou aqui no meu estabelecimento na cachoeira da Formiga sonegou a conta de pagar 12 pessoas e ainda quis agredir meu funcionário e o esposo dela quis bater no meu sobrinho”, disse.

O que diz a senadora

Em resposta, a senadora Kátia Abreu, por meio de nota, afirmou ao Portal Atitude que ela esteve no final de semana no Jalapão para levar “autoridades importantes de Brasília para conhecer” a região. Em seguida criticou as estradas que dão acesso e não poupou o empresário Sr. Simão, pois segundo ela seria “o único empresário que, ao contrário dos demais, piora sua estrutura ano a ano em desrespeito total ao turista”.

Ao justificar o não pagamento dos ingressos, a senadora alegou que “não foi possível usar o atrativo pois, além das condições precárias, havia ainda aglomeração de pessoas dentro da cachoeira. Os nossos visitantes quiseram sair imediatamente”. Confira aqui no link a íntegra da nota.

Crítica seu governador, seu principal concorrente ao senado

Conforme postagens da senadora no Instagram, a motivação de sua visita foi de participar da inauguração de um ponto do Sebrae no Jalapão, município do Mateiro. Ao mesmo tempo, na cachoeira da Velha, ela aproveitou um degrau de madeira quebrado para criticar o governador pela falta de manutenção da escada e das estradas. Enquanto isso o governador gravava um vídeo em sua propriedade em São Felix do Jalapão ensinando um dos seus dotes culinários, macarrão no disco de arado, dois meses após ele ter assinado ordem de serviço da Pavimentação Asfáltica da TO-247 no trecho de 50 km entre os municípios de Lagoa do Tocantins e São Félix do Tocantins, numa cerimônia que teve a presença do presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Carlos Brito, e do ministro do Turismo, Gilson Machado Neto