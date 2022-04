Share on Twitter

O Presidente da Câmara municipal de Gurupi, Vereador Rodrigo Maciel recebeu o prêmio Destaque Nacional da UVB 2022, em Brasília.

Além de representar a cidade, o vereador ainda foi agraciado com o Troféu Destaque Nacional da UVB, troféu dado aos 30 melhores projetos apresentados pelos vereadores de todo Brasil.

É a primeira vez que um Vereador de Gurupi-TO recebe o troféu.

O objetivo é destacar para o âmbito nacional as iniciativas que são exemplos de boas práticas e contribuem para o fortalecimento do poder legislativo municipal, seja estimulando a integração com a comunidade ou melhorando a qualidade de vida das pessoas.

“Estou muito feliz por estarmos fazendo história. Essa premiação só reforça que estamos no caminho certo. Sei que podemos construir uma sociedade mais justa e uma Gurupi cada vez Melhor. Agradeço a toda minha equipe que se empenhou para que pudéssemos estar desenvolvendo o Gabinete até você.” Disse o Vereador.

O parlamentar, que é presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Conquistou o prêmio através do Projeto social “Gabinete até Você” que em sua primeira edição esteve no assentamento P.A Vale Verde no ano de 2021.

Este ano o projeto já tem data marcada, será no próximo domingo, 01, no setor Jardim Sevilha. Oferecendo serviços médicos, odontológicos, salão de beleza, varal solidário com distribuição de roupa, brincadeiras para crianças e muito mais, totalmente gratuito.