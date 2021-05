por Redação

O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, disse que o projeto vem para atender aos próprios objetivos da entidade municipalista. “Dentre as finalidades da ATM está a promoção de capacitações permanentes dos agentes municipais. O ATM Capacita foi uma forma que nós encontramos para reunir os treinamentos que antes eram realizados de forma fragmentada. Agora temos um projeto permanente e queremos levar conhecimento aos gestores”, disse.

Temas expostos

Na primeira aula, ocorrida de forma remota, cerca de 150 agentes municipais foram instruídos sobre as possibilidades de financiamento em saúde pública. “A reprogramação dos saldos de recursos disponíveis em conta de um exercício para o outro; emendas parlamentares; novo financiamento da atenção básica; e os recursos para enfrentamento da pandemia de coronavírus foram alguns dos temas expostos na primeira aula”, disse o palestrante Rodolfo Pereira Soares Martins, consultor em Saúde.

Durante a abertura, o presidente da ATM foi representado pelo vice-presidente da entidade, o prefeito de Pequizeiro, Jocélio Nobre. “Deixamos aqui uma palavra de incentivo aos participantes, que apliquem os conhecimentos aqui repassados. Ressaltamos ainda que até o fim do ano a ATM fará mais capacitações na área da saúde, bem como nas mais diversas áreas da gestão pública municipal” disse, ao agradecer o apoio do Conselho dos Dirigentes Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems/TO), na mobilização e divulgação do treinamento.

Ao término da capacitação os participantes receberam um e-book sobre os principais pontos destacados durante o treinamento e já foram incentivados a participarem da segunda capacitação na área da saúde, prevista para junho, que abordará aquisição e contratação de bens e serviços de saúde âmbito municipal.