Por Redação

O Progressistas do Tocantins, presidido pela senadora Kátia Abreu, fez o dever de casa e já está com uma chapa de peso montada para as eleições de 2022. Ao todo o partido tem 10 pré-candidatos com disposição para disputar vagas na Câmara dos Deputados em Brasília.

“Temos hoje, uma excelente proposta para o estado porque buscamos montar um quadro da melhor qualidade. Nossa perspectiva é eleger dois deputados federais. Vicentinho Jr deverá atingir legenda própria e os demais somarão votos para uma segunda vaga”, detalha a presidente do Progressistas do Tocantins, Kátia Abreu, que é pré-candidata à reeleição no Senado.

Confira os pré-candidatos do Progressistas:

Arimatéia Júnior (Bico do Papagaio)

Capitão Sulino (Palmas)

Eliana Castro (Palmas)

Giovanna Cavalcante (Palmas)

Gylwander Peres (Palmas)

Hilda Campelo (Palmas)

Júlio Oliveira (Augustinópolis)

Lázaro Botelho (Palmas)

Professor Robertinho (Miracema)

Roberta Castro (Natividade)

Vicentinho Júnior (Palmas)