Professora Jannad Valcari, vereadora mais bem votada da Capital, chega quebrando paradigmas

A professora, neuropsicopedagoga, advogada e empresária, Jannad Valcari, 34 anos, vereadora eleita com o maior número de votos na capital, Palmas, é o que podemos chamar de mulher prodígio. Iniciante na política e sem apadrinhamento político algum, Jannad já está de volta às ruas de Palmas, por onde passou, agradecendo aos eleitores os 2083 votos que conquistou, durante a campanha que a consagrara a vereadora mais bem votada da Capital, tendo deixado para trás, personalidades políticas famosas, como a exdeputada e primeira-dama de Palmas, Solange Duailibe que teve 1147 votos.

por Redação

“Assim como fui pedir o voto de confiança, voltei para agradecê-lo e assegurar que essa confiança será respaldada com muito serviço útil à comunidade, na certeza de que chegou um novo tempo de respeito ao cidadão e de eficiência nos serviços públicos pois, é isso que todo político sério deve à sociedade: respeito, trabalho e resultados” – assegura, de forma retumbante, a vereadora eleita.

Valorizar as pessoas

Com propostas voltadas para a valorização do esforço e do talento humanos, em todas as áreas, sobretudo na educação, esportes, cultura, ciências e tecnologia, a vereadora, professora Jannad Valcari explica: “não basta só o ensino formal, é preciso dar oportunidades para que os nossos jovens e crianças, bem como adultos, tenham suporte necessário do Município, para crescerem com o esporte, a arte e a cultura, se aprimorarem e representar Palmas, nos pódios das competições, das diversas modalidades esportivas, artísticas e culturais pelo Tocantins e Brasil afora”- assegura a parlamentar eleita.

Oportunidades

Como uma das mais bem-sucedidas empresárias do ramo da Educação em Palmas, que emprega centenas de pessoas, a vereadora eleita, professora Jannad, assegura que a Capital precisa de investimentos para gerar oportunidades. “Vamos atrás de investidores para aplicar aqui, seus recursos e gerar empregos para a parcela de 32 mil desempregados de Palmas que vêm amargando dificuldades de toda sorte e isso não pode continuar assim, vamos mudar isso” – assegura a vereadora.

É possível

Oriunda de família muito simples de Palmeirópolis (TO), e tendo iniciado no trabalho, aos 12 anos, Jannad Valcari traz na sua própria história de vida, a certeza de que é possível melhorar sempre e vencer todas as dificuldades com honra e altruísmo.

“ Do abandono do meu pai, valorizei a presença sempre forte de minha mãe; das dificuldades que surgiram, fiz estímulos para prosseguir e começar a trabalhar na infância; com o meu esforço e apoio de minha mãe, esforcei-me, me instruí-me, graduei-me, pós graduei-me, doutorei-me e fiz-me, uma das maiores empresárias educacionais da Capital do Tocantins. Tudo é possível, desde que estejamos compromissados de verdade com a causa que abraçamos e eu estou compromissada com a população palmense” – finaliza a mulher prodígio.