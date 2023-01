Por Redação

Em um discurso emocionante e repleto de agradecimentos, Janad destacou seu trabalho realizado no município e disse estar preparada para trabalhar por todos os Tocantinenses como Deputada Estadual. “Tenho sentimento de missão cumprida. Não só pela melhoria estrutural, física e operacional da Casa e por ter valorizado o servidor, mas também por ter colocado a defesa dos direitos do povo palmense acima de qualquer interesse pessoal.”, discursou.

Em sua trajetória como vereadora, Janad Valcari tem muito a comemorar. Ela realizou fiscalizações pessoalmente em diversos órgãos municipais e fez denúncias de licitações fraudulentas. Foi ainda a parlamentar que mais apresentou Requerimentos e Projetos de Lei nos anos de 2021 e 2022. Realizou diversas obras na Câmara Municipal como a digitalização dos documentos, a implantação de uma sala médica e do sistema de comunicação e votação.

Ao fim do seu discurso, Valcari se colocou à disposição da população, informando que continuará vigilante em defesa dos direitos do povo.

“A Janad que vocês conhecem vai continuar com o seu trabalho nos bairros, nas ruas, ouvindo as pessoas, fiscalizando os serviços públicos e buscando soluções para os diversos problemas como eu sempre fiz. Tenham a certeza de que continuarei com a mesma garra, trabalhando incansavelmente por Palmas e por todos os Tocantinenses. Muito obrigada”.

Nas eleições de 2020 Janad foi eleita vereadora de Palmas com 2.083 votos. Tornou-se presidente da Câmara e foi premiada nacionalmente entre os melhores parlamentares do Brasil. Em 2022 entrou para a história política do estado sendo a deputada estadual mais votada na capital e a mulher mais votada do Tocantins com 31.587 votos.