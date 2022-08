Por Redação

A Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil é composta pelo PT, PCdoB e PV e na chapa proporcional cada sigla homologou seus candidatos e candidatas a deputados e deputadas estaduais e federais.

Para a Assembleia Legislativa os partidos vão lançar 25 candidatos e candidatas, sendo o PT responsável por 16 nomes: Eutalia Barbosa, Amalia Santana, Ana Cleia Ferreira, Antônio Marcos, Paulo Cesar Pedroso, Edvaldo Soares, Rubens Araújo, Zezão do Povo, Jose Geraldo, Juliana Helmer, Professor George França, Euclides Lima Parente, Celenita, Professor Wallace, Tuca do Ferro Velho e Zé Roque. O PV traz quatro candidaturas com a deputada estadual Claudia Lelis para a reeleição, além da Dra Yamba, Ricardo Ricanato e o Professor Neto. Já o PCdoB, compõe com cinco candidaturas sendo a reeleição da deputada Luana Ribeiro e do deputado Ivory de Lira, bem como de Adriana Sousa, Belchior Lulão e Aluisio Lima.

Para as vagas na Câmara Federal a Federação vai contar com nove candidaturas sendo cinco do PT, com os nomes de Zé Roberto Lula, a reeleição de Célio Moura, Maria Vanir, Laena Brito e Zenis de Aquino. O PV homologou dois nomes, sendo Leonam Xavier e a Professora Eliane Ambientalista. Enquanto o PCdoB, também com dois nomes, homologou os nomes da Professora Letícia Suarte e do Dr. Francisco Miranda.