Da redação

Dezenas de engenheiros de diversas áreas, liderados pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA-TO), Daniel Iglesias, e representantes de associações estaduais de engenharias distintas como a elétrica, a ambiental, a agrônoma, a agrícola, a de segurança no trabalho, estiveram na tarde desta terça-feira, 17, com Professora Dorinha, para declarar o apoio a sua candidatura ao Senado Federal. A categoria é uma das mais representativas do Estado. Somente o CREA Tocantins possui hoje 20.900 engenheiros registrados.

Durante a reunião, o grupo disse que a categoria necessita de representação no Senado para lutar pela atualização e a modernização de leis para a classe e Dorinha se comprometeu com todos de ser essa representante e defender as causas da classe no Senado.

“Precisamos de alguém que seja nossa representante no Senado, porque existem Leis que precisam ser atualizadas e modernizadas e que impactam diretamente a categoria. Foi muito importante ouvir da Dorinha esse compromisso que ela será nossa representante e a nossa voz no Senado Federal”, disse o presidente do CREA-TO, Daniel Iglesias.

Dorinha lembrou que enquanto Secretária da Educação do Estado, cargo que ocupou por mais de 9 anos, foi a primeira a instituir na pasta um setor de obras, liderado por engenheiros, que dava suporte para supervisionar as construções realizadas pela Seduc.

“Sei da importância da categoria para o desenvolvimento do nosso Estado. São profissionais importantes e que precisam ser valorizados. No Senado, terão meu apoio para defender a classe em suas reivindicações”, reforçou Dorinha.