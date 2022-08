Share on Twitter

por Redação

“A senhora vai nos representar muito bem no Senado, como vem trabalhando por Brasilândia e por todo o Estado. A senhora tem meu apoio”, disse o prefeito Ricardo Ferreira. “Venho declarar meu apoio para a Professora Dorinha, que será a senadora de Bernardo Sayão e todo o povo do Tocantins”, diz Osório Antunes Filho.

Com seu trabalho, Dorinha conseguiu destinar quase R$ 2 milhões para a cidade de Bernardo Sayão, que foram investidos na construção de duas quadras cobertas de esportes, na compra de ambulância e para auxiliar no custeio da Saúde no município.

Para Brasilândia foram quase R$ 3 milhões para a construção de escola, pavimentação de ruas, aquisição de trator e carreta para o município, para o enfrentamento à COVID-19 e melhoria em estradas vicinais. “É uma grande satisfação ter o reconhecimento de prefeitos e da população pelo trabalho que estamos fazendo pelo Tocantins”, finalizou Dorinha.