da redação

“Quero declarar o nosso apoio irrestrito e incondicional à candidatura da futura senadora do Tocantins Professora Dorinha. Porque nós entendemos que ela está preparada para melhor representar o Tocantins, defender as causas do nosso Estado e participar de grandes discussões nacionais. Professora Dorinha é com muito orgulho e com muita honra que Axixá irá apoiá-la e a senhora será a senadora mais bem votada da história do Tocantins”, afirmou o prefeito Doutor Auri.

“Nós estamos aqui para reforçar e endossar o apoio a nossa candidata a senadora Professora Dorinha. Nós acreditamos no potencial dela e reconhecemos que fazendo um bom trabalho na Câmara Federal e com certeza agora, como Senadora da República, pode representar ainda melhor o nosso Estado do Tocantins. Estamos aqui Dorinha para endossar e falar que estamos juntos nesta caminhada e tenho certeza que o nosso Tocantins ganhará muito tendo uma senadora como a senhora, atuante e trabalhando. Paraíso do Tocantins está junto com a senhora nesta caminhada, porque acreditamos na senhora e com certeza o Estado do Tocantins que vai sair vencedor dessa disputa”, reforçou o prefeito Celso Morais.

Ainda no encontro na cidade de Axixá, estiveram também o ex-prefeito de Cristalândia, Cleiton Batatinha, e Jailton Jajá que foi candidato a prefeito de Chapada de Areia, duas importantes lideranças que também declararam apoio à candidatura da Professora Dorinha ao Senado. Participou também da reunião o deputado estadual e candidato à reeleição, Jair Farias.

“A senhora já provou o quanto é importante para o Estado e tenho certeza que no Senado fará muito mais. Estamos aqui no Bico do Papagaio hoje para reforçar sua candidatura ao Senado. Dia 2 de outubro eu tenho certeza que será 444, Dorinha Senadora”, disse o ex-prefeito Cleiton Batatinha.

Dorinha agradeceu o apoio dos prefeitos e lideranças importantes e reforçou o compromisso de trabalhar pelos municípios para o bem do povo tocantinense. “Muito obrigado. Fico muito honrada hoje com essa manifestação de apoio de prefeitos e líderes importantes do Tocantins. Contém comigo e com meu trabalho. Nós vamos fazer a diferença. Respeito e quero muito ajudar os nossos municípios. É com grande gratidão que recebo esse apoio. Terão meu apoio em cada um dos municípios, principalmente na minha responsabilidade de trazer recursos e defender pautas nacionais importantes para construirmos um país mais justo”, agradeceu Dorinha.

Outro apoio à candidatura de Dorinha que deve ser anunciado oficialmente é o da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que prepara uma grande festa na cidade de Gurupi nos próximos dias para comemorar esse apoio a Dorinha.