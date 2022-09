da redação

A presidente da Câmara de Vereadores da Capital e candidata a deputada estadual, Janad Valcari (PL), anunciou a todos de maneira contundente o seu apoio para a candidatura ao Senado de Professora Dorinha (UB), com o compromisso de trabalhar por sua eleição.

“Professora Dorinha receba! A senhora é senadora. Eu recebo e declaro que a senhora tem essa vitória, porque o povo de Palmas quer e o povo do Estado vai reconhecer o trabalho que a senhora tem feito por todo o Tocantins. A senhora é vencedora. Eu declaro aqui o meu pedido de voto a Dorinha, uma professora como eu, mulher honrada, mãe que cuida do nosso município e cuida do nosso Estado. Uma mulher que se dedica todos os minutos por nossa gente. Por isso vou às ruas pedir a todos para votar no 444. Dorinha é uma honra caminhar ao seu lado. É um privilégio estar ao lado de uma mulher honrada. Muito obrigada”, afirmou Janad.

Sob os aplausos de milhares de pessoas presentes no evento, Professora Dorinha agradeceu o apoio e a confiança, reforçando essa união que tem o propósito de fazer o melhor para o povo do Tocantins. “A política precisa estar perto das pessoas e todos nós temos a oportunidade de, através da política, fazer a diferença na vida da nossa gente. Eu estou aqui neste palanque com grande orgulho, porque aqui estou cercada de um time que tem compromisso com o povo do Tocantins. Professora Janad, você tem a sua história ligada à educação, mas também realiza há muito tempo um grande trabalho social, cuidando daqueles que mais precisam. Esse é um trabalho feito com coração, de quem realmente quer o bem do próximo. Janad você é uma lutadora, uma guerreira que enfrenta os desafios em defesa do nosso povo. O Tocantins quer gente séria, com compromisso com as pessoas e você será eleita deputada estadual e seguirá representando nossa gente com força e dignidade. Conte com o meu apoio, para juntas fazermos ainda mais pelos tocantinenses”, reforçou Dorinha.

Professora Dorinha é recordista de recursos para Palmas. Foram mais de R$ 152 milhões destinados por Dorinha para Capital. Recursos que foram investimentos em infraestrutura urbana, em asfalto de ruas e avenidas, recursos para o Hospital Geral de Palmas e para o Hospital Dona Regina, para o enfrentamento à COVID-19, reformas de diversas quadras esportivas da cidade, a compra de equipamentos para o Centro Especializado em Reabilitação, apoio à Unidade de Saúde do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, diversas obras no campus da UFT, do IFTO e da Unitins, a construção de Escola Infantil, investimentos para ações sociais do Instituto Solidário Vale do Sol, apoio ao produtor rural e muitos outros projetos que melhoraram a vida de muita gente.

Dorinha e Janad juntas também confirmaram o apoio à candidatura de deputado federal para o vice-presidente da Câmara de Palmas, Rubens Uchôa. Dorinha disse que Uchôa é um jovem que vem fazendo um importante trabalho na Câmara de representação do povo da Capital e que continuará fazendo como deputado federal. “O Rubens tem um trabalho muito importante que vem mudando a vida de muitos jovens e esse esforço será recompensado com sua eleição como deputado federal”, afirmou Dorinha.

Rubens Uchôa agradeceu o apoio e falou da grande vitória para o povo tocantinense com a aliança entre Dorinha e Janad. “São mulheres de luta e de trabalho, que juntas vão fazer muito por todos os tocantinenses”, disse Uchôa.