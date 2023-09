Professora Dorinha é escolhida como uma das melhores parlamentares em duas categorias no Prêmio Congresso em Foco

Por Redação

A Senadora Professora Dorinha foi agraciada em duas categorias no Prêmio Congresso em Foco de 2023: Defesa da Educação e Região Norte. O evento de premiação ocorreu na noite desta quinta, 21, em Brasília.

A primeira categoria foi por região. Neste ano, o público também escolheu, automaticamente, os parlamentares que mais se destacaram em cada uma das cinco regiões do país. Professora Dorinha ficou entre os cinco senadores mais bem avaliados da Região Norte, sendo também, a mais votada do Tocantins.

Na categoria Defesa da Educação, Professora Dorinha ficou entre os cinco melhores de todo o Congresso Nacional (Câmara e Senado). Os premiados foram escolhidos por um júri especializado que indicou os parlamentares que tiveram atuação mais destacada na área em 2023.

“Muito alegre por ser escolhida entre os cinco melhores do Senado pela Região Norte e os cinco melhores do Congresso Nacional pela Educação. Um reconhecimento pelo trabalho, envolvimento e a defesa das causas importantes, que é o que vale para todos nós que acreditamos na Educação e queremos um Brasil melhor. Agradeço a todos pelos votos recebidos”, disse a parlamentar.

Sobre o Prêmio

A premiação mais importante da política brasileira tem como objetivo incentivar a sociedade a acompanhar mais de perto a atuação dos parlamentares e reconhecer aqueles deputados e senadores que mais se destacaram positivamente no exercício do mandato ao longo do ano.

Ao todo, foram premiados os 25 deputados e os 15 senadores mais votados pelo público na categoria geral. Também foram agraciados os cinco deputados e os cinco senadores mais votados por cada região. Além disso, também foram escolhidos os cinco deputados e senadores nas categorias Defesa da Educação e Clima e Sustentabilidade.